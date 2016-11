Laat lopen..













Laat lopen? Nee zeg, wat denk je wel van me! Zó ver ben ik nog niet. Nee, láát lopen. Laat in de zin van tijd. Donker dus, maar och wat is dat mooi. Beetje spannend toch ook wel maar vooruit. Meneer was niet meer overeind te branden dus hopla, jas aan, schoenen dito, deur open en wegwezen.

Zo apart is dat, stil op straat, iedereen voor de buis. Expres kleine paadjes opgezocht, heerlijk. Gevoel van oei wat flink was ook niet onaardig. Ja hoor, lacht u maar..

MO