Hoger beroep









Griezeldegriezel, deze heren waren zéker in hoger beroep. Alleen het zien al bezorgde me duizelingen. We waren niet de enigen die even stonden te kijken. Tja, zulke hoogwerkers zie je niet elke dag! Gezellig met z'n drieën in een bakkie werd er druk overlegd, voor zover ik dat kon zien op die hoogte. Geen flauw idee wat er gedaan werd, maar ik was erg blij dat ik niet hoefde. Het keukentrapje gaat nog nét, meer aspiratie heb ik niet. Het zag er vanaf laag niveau trouwens best knus uit, zo met z'n drietjes in een bakkie. Zouden ze ook koffie hebben, daarboven?

Maar ja, we hebben wel meer prangende vragen voor het hogere. MO