Waterijs-weer



ijzig prikkeldraad







Dat ken je vast wel. Grijzig buiten. Weinig wind dus och.. En dan stap je de deur uit. Brrrr.. niet meteen diepvries maar toch ook niet lekker warm. Nou is dat in deze tijd van het jaar vrij normaal, dus niet mekkeren. Gewoon net als elke dag de deur uit en lopen. Ben je de hoek amper om of je oren vallen haast van je kop. Eigen schuld dikke bult, moet je maar iets op je kop zetten, muts! Maar ja, als ik érgens de pest aan heb.. precies, goed geraden. IJzereheinig doorlopen dus.'t Heeft ook vóórdelen. Zo verandert grimmig prikkeldraad in een kunstwerkje. En de trieste reiger blijft veel langer staan als je langs loopt. Sneu, maar mazzel voor wat ie anders zou hebben gevangen. Ellek foordeel hep se.. precies. Het lekkerste is het thuiskomen. De cv doet z'n best. Héérlijk! MO



waterijs





streep ijs





warme muts





drijfijs





kouwe tenen