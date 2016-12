Knot jaarrond









Dit zijn van die projectjes waarvan ik me kan voorstellen dat iemand denkt: helemáál fris is ze toch niet, maar dan tactvol zwijgt. Mijn dank.. Want dit, tsja. Bijna Oudjaar, terugzien. Een buurtboom. Okee, en dan? Fotootje! Dat is tot daar aan toe, maarrr... tijdje later, weer die wandeling. En ja hoor, boom is veranderd. Raad es? Psies! Fotootje.. En zo is er dan een projectje geboren van elk seizoen, nou ja, elke zichtbare verandering van Boom: even een plaatje. Voor een boomserie. Van de wijzigingen dan dus. Gisteren was ik weer op het uitgangspunt: boom kaal. Alleen nog even fotootjes rangschikken en op maatje 50+ knippen. O ja, en er moet wat tekst bij natuurlijk. Kláár!

MO