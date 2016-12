Slimme pc



1944







Heb jij dat ook? Een pc die meer weet dan je dacht? Ik wel. Nou kijk ik zelden naar de rechtsonderste gegevens van het beeldscherm. Puntdakje, schermpje, cijfertjes en een leeg soort schoolbordje, speciaal voor dit stukje goed bekeken. Maar eh.. soms valt mijn oog er even op. En dat levert wonderlijke overeenkomsten. Zo zag ik toevallig het getal 1944. Mijn geboortejaar. Hoe wéét dat ding dat? Ja, lach maar. Vergat ik ook meteen weer, gelukkig wel een fotootje van gemaakt. Want pas nog keek ik weer even, ook toevallig. Stond er 2016 en daarboven 2017. Tuurlijk, toeval. Ik geloof niet in spoken en andere zooi. Maar eh..

Wel nogal behoorlijk zéér toevallig. Ik durf amper meer te kijken zeg.. of toch even, gauw.. ha gelukkig: 11.19. Slaat nergens op. Pfoei..

2016 - 2017