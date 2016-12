De zoete kant van kerst









De zoete kant van kerst, och och och, die leeft hier niet lang.. Kijk, dat kerst twéé hele dagen duurt is niet mijn schuld. Ik ga er wel vanuit dat dat nog steeds zo is, de kerstman stuurde me tenminste geen appje dat ie 1 dag wel welletjes vindt dit jaar. Jinglebellend ben ik dus maar een voorraadje in gaan slaan. Als je niet van feestdagen houdt moet je jezelf toch op de een of andere manier tevreden zien te krijgen, nietwaar? Ik doe dat met de gedachte dat beter ik dan al die kindertjes de zoetigheid consumeren die zo ruim aanwezig is, want feest is eten. Waarna de tandarts ook weer zeer tevreden nota's uitschrijft. Het ziet er allemaal zo leuk uit ook nog, zeg nou zelf, zo'n kerstmannetje is toch om óp te vreten? Dat heb ik dus ook maar gedaan. MO