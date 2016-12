Zondag in het licht



oude dakpan







Na regen komt zon en na donker komt licht.. is dát even toevallig, deze ZONdag waar het LICHT moet schijnen?! Het was in deze donkere tijden een makkie. Stel je dit fotothema maar es voor eind juni. Overal licht, dat wel, maar hoe fotografeer je dat? Dan is een kaarsje in het donker een stuk makkelijker te portretteren. Mits het áán is uiteraard. Dus in de weer met lucifers en zo. Lekker toepasselijk licht in dit eindejaar. Licht viel me dat toch nog niet, maar een rondje door 't huis leverde voldoende fotomodellen. Heerlijk, legaal, want op commando van Tharisis, spelen met vuur, hoe leuk kan je het hebben! Ik liet de pyromaan in me haar gang gaan. Kon ze zich es lekker uitleven. MO







beetje scheel