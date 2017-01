Gestreepte zondag









Tja, beetje vreemd fotothema misschien maar het heeft wel een achtergrond. Kwade tongen zeiden van mij (en niet zomaar even per ongeluk eens een keertje, nee, bij herhaling.. tiswat...) wel: d'r loopt bij jou een streepje door. Een verzachtende term voor: jij bent geschift. Da's net iets minder erg dan knettergek, maar toch. Daarnaast zag ik op een wandeling een puzzelstukje liggen. Witte kant naar onder, dus- ik ben hélemaal niet nieuwsgierig- raapte ik dat puzzelfragment op, draaide het om: zebra. Nou ja, een gedeelte. Als dát geen vingerwijzing was.. Dus wat moest ik? Zulke hints van hogerhand negeren, ik zou niet durven.

Vandaar. Vandaag dus als fotothema: GESTREEPT.

MO