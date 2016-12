Koffie met Harry Meerveld in de kerk









Klinkt een beetje vreemd, dat geef ik meteen toe. Maaarrrr...

Harry Meerveld (nou ja, zijn schilderijen..) hing in de kerk die me wakker luidde, ooit. Jarenlang. Inmiddels heb ik 'm dat vergeven hoor, daar niet van, maar oei, wat heb ik die kerk vaak vervloekt. En da's nou net wat je in de kerk niet mag doen, maar tja.. De kans het enigszins goed te maken: een expositie die we toch wel graag wilden zien. Ja kom zeg, voor wat hoort wat en de liefde moet niet van één kant komen. Toch? Dus terug naar de o zo vertrouwde plek van ooit. De kerk in, en dan verwelkomd worden door een beeldschone kanjer van een hond, kijk, dan ben ik meteen verliefd. Kop koffie maakte de sfeer niet vervelender. De kerk van binnen, tja, dan weet ik wel weer waarom ik donateur ben van de stichting Groninger kerken. Ze horen erbij. Sober, klein. En dan eventueel dienst doen voor zulke exposities, prima. MO