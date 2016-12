Hmmm.. voortplanting.









Ja okee, voortpanting hoort er bij. Uit ervaring weet ik: al dan niet vrijwillig. Dus als ik dan zo'n woerd bezig zie.. Okee, ik beheers me. Ik gooi dat type geen steen naar z'n kop. Zelfs niet als ie haar bijna verzuipt. Mag ik even applaus, voor mezelf? Da's toch een knap staaltje zelfbeheersing, dacht ik zo. Zij kwam gelukkig levend weer boven water, letterlijk. Je kan er donder op zeggen: daar komen kleine eendjes van. Nuttig hoor, tuurlijk. Maar jongens, moet dat nou zo?! Bosje bloemen, okee, daar heeft een eend maling aan. Ik ook, maar dat terzijde. Doosje bonbons is al lolliger. Maar het échte werk is toch samenspel. Of je moet een eend zijn.

