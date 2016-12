Fiets









Even dacht ik aan Eenzame Fietser (doe ik wel vaker hoor, Michel). Maar nee, dat klopte niet. Dit was een eenzame fiets. Geen fietser te bekennen. Midden op het pad tussen de weiden stond die fiets daar eenzaam te wezen. Hartbrekend plaatje, schatte ik en stelde scherp. Tja, en dan zit je later met een foto van een fiets. Wat móet je daar dan mee? Blogje. Dan krijgt die fiets tenminste nog een béétje aandacht. Wel mooi trouwens dat dat kán, hier. Gewoon je fiets laten staan, in het volste vertrouwen dat ie er straks nóg staat. Braaf wachtend op baasje. Moet je es in Amsterdam proberen..

MO