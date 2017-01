Wie is de Mol- 2017?







O jee.. daar gaan we weer. Onderduikend in duistere intriges, geen flauw idee van de richting ploeteren we komende weken de zaterdagavond door. Wie is de Mol.. en mijn antwoord luidt elk jaar weer: weet ik véél! Met nog wat krachttermen erachteraan, dat wel. Want ik beken, ik snap er jaarlijks geen ene moer van. Erger, na de uitkomst nog stééds niet: "ja,. want toen-en-toen liet Jantje een zakdoekje zien en dus kon je daardoor weten dat Mientje de weg kwijt was.." O ja joh? Zal ik je es wat vertellen, IK ben de weg kwijt, al vanaf deel 1... snik. Wat zeg ik? Ik begrijp de intro niet eens! Waarom ik dan in vredesnaam elk jaar weer er instink? Goeie vraag. Dat laatste woord op zich is al verwarrend.. er instinken- je stinkt erin.. dus er en in eerst los van elkaar, maar daarna juist vást. Maak daar maar es chocola van. Maar goed, kijken dus, want overslaan lukt vreemd genoeg óók niet. Tiswat..

MO