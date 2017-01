Met alle winden meewaaien"



"Die waait met alle winden mee".. nou, als ze dat van je zeggen dan sta je niet erg positief op. Maar dat veroordelen zal toch niet voor deze rookpluim gelden. Ik moet tenminste de eerste rook nog zien die tégen de wind in durft gaan.

Het was wel een geweldige draaikont trouwens. Links rechts, omhoog, omlaag.. mooi gezicht, beslist. Ik was er een tijdje zoet mee. Dat kwam leuk uit want wandelweer was het nou niet bepaald. Ik weet leukere manieren om aan je eindje te komen dan je nek breken bij gladheid. Maar ja, de dag moet evengoed óm, dus dan maar hunkerend uit het raam kijken af en toe. Vergeefs, de zon had er geen zin in.

Goed, okee, het hoort er allemaal bij, in de winter, dat zal allemaal wel.Maar mijn favoriete seizoen is het beslist niet. Dus ga ik morgen- als die gladde bagger weg is tenminste- es door de tuin om te zien of er al sneeuwklokjes..

Ja, kán toch?



MO

* niet dus.. sneeuwklokjes nog niet wakker.