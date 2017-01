Viespeuken









Kijk, dat je rookt moet je zelf weten. Smerige gewoonte maar ik heb geen recht van spreken: zelf 20 jaar gerookt. Tot de zonen mopperden: "mam, dat jij kanker wil moet je zelf weten, maar WIJ krijgen het ook.." Ehm.. oeps.. die kwam binnen. Per direct gestopt, ja, wat móet je? Inmiddels een jaartje of twintig, nou ja, lang, rookvrij. Dus een béétje recht van spreken heb ik nu wel verworven dacht ik zo. Dus dat je rookt moet je.. o, dat zei ik al. Maar kieper je asbak dan niet om in de berm.. zó zwaar om een metertje verder mee te sjouwen naar de prullenbak is dat handje peuken toch niet?

MO