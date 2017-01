Weerman op wielen











Weetjenogwel oudje? Dat de weersverwachting werd aangekondigd door Pelleboer? Jan Pelleboer, een markante figuur. Tikje scherpe stem, noordelijk accentje. Achteraf heb ik in de buurt bij hem gewoond, maar toen interesseerden me de weerberichten nog niet. School was verplicht, ongeacht het weer op de fiets. Nu beluister ik ze trouwens nog zelden, wel even buienradar checken voor we gaan lopen. Het liefst kijk ik dan even omhoog, maar ook dat geeft zelden garantie. Ach ja, dat weer.. wisselvallig is bijna hollandse standaard en de wensen van de bewoners verschillen ook nogal. Maar Pelleboer is nog steeds actief in het noorden! Dat heb ik zelf gezien.

MO