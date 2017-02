Raadplaatjes











Nou ja, dat dénk ik dus, dat het raadplaatjes zijn. Misschien weet je het meteen, ken je het, zie je dit dagelijks. Kán toch? Maar het kan ook best zijn dat je geen flauw idee hebt, kijk, en dán is het raden maar. Dus.. enig idee? Roept u maar! Geneer je niet, flap het er maar gewoon even uit. Niks vakkundig onderzoek, gewoon er even langs lopen en zien: owja.. dát! Kan ik makkelijk zeggen want ik wéét. Iemand een idee?

MO