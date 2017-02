PIEP-weer?









Regen, flodderige sneeuwvlokken, hagel, wind.. Tussen de buien door een eindje gelopen maar met die donkergrijze dreiging in je nek hijgend is dat niet echt lekker. Naar binnen gevlucht dus maar. Tja, en dan? Plafond witten, alles es netjes afstoffen, de keukenvloer dweilen.. het kán. Maar dat is toch geen grote hobby van me. Achter de pc dus, of boven met m'n tablet op schoot, ja, en dan? Bloos.. Spelletjes. Puzzelen ook. Van die Jigidi- platen. Het eindresultaat bewaar ik, er zijn er al véél gemaakt. Meestal de categorie Large= 120- 240 stukjes. Dan blader ik door het aanbod tot ik iets zie dat prikkelt. Door kleur of vorm. Hopla- is MO weer een halfuurtje van de straat! Het eindresultaat- op-1-stukje na wordt een fotootje. Dat je niet denkt jaja, dat plaatje heeft ze van internet geplukt. Neeee, heus echt erewoord wel die puzzels gelegd dus. Ach ja, hoe ouder... ssssst!

MO