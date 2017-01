Sluierwolken









Sta ik me daar in het donker plaatjes te maken- nou ja, dat probéér ik- van Monus. Monus, jeweetwel, de maan. Misschien heeft ie geen zin, of de wolken zijn jaloers, kan ook. Hoe dan ook, ik sta bibberend buiten. Gelukkig ziet geen buur me- neem ik aan- want 112 wordt niet gebeld. Ja, zeg nou zelf, wat zou jij doen als je twijfelde aan de geestelijke gezondheid vanwege staan kieken in bibberweer op gladde straat? Ik zou behoedzaam, met een dekentje.. maar ja, ik was het zélf. Waarom weet ik niet eigenlijk, maar de maan boeit me. Is toch apart, zo'n volger, ver voordat facebook kwam? Niet dat ik smoelenboek een goed hart toe draag, integendeel. Heb enge dingen over de meneer die het spul runt gelezen, no way voor mij dus. Maar Monus, die mag wél, mits ik es zo nu en dan een fotootje.. voor wat hoort wat, toch?

MO