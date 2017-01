Beessies kijken









Dat mag ik graag doen, beessies kijken. Liefst ook nog aaien en zo. Al valt er aan een slang weinig te aaien. En aan een schorpioen.. ehm.. Okee, het is mijn sterrenbeeld, maar daar kan ik verder ook niks aan doen. Moet je bij mijn ouders zijn en dat wordt nog aardig zoeken, daar in de hemel. Gesteld dat ze daar nu wonen.. Dit was meer een kwestie van jónger. Zelfs nóg jonger dan ik. Dan mijn jongste. Kleinzoon die daar werk gevonden heeft. Werken met dieren, altijd goed. Nou ja, als ze niet steken, niet bijten dan dus. We kregen een privé-rondleiding, kan het mooier? Helemaal bijgepraat en uitgekeken tenslotte zeer tevreden weer naar huis. Met Jongste als privéchauffeur voor de deur afgezet. Mocht je ooit in de buurt komen, doen! Eh: Doe Zoo!

MO