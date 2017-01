WEDEKA kasten







We zaten aan tafel een spelletje rummikub te doen. Of zeg je dan: we zaten aan tafel rummi te kubben? Ik kubte rummi, zij hebben rummigekubt? Nou ja, we zaten dus aan tafel en ineens kwam de geschiedenis van die tafel opborrelen. Is al een mooi poosje geleden dat ik dit Wedeka-spul zag en verliefd werd. De oude wrakke kasten stonden op instorten en mijn verzameling smeekte om een mooier plekje. Hoe ik ooit op de Wedeka- maaksels terecht kwam, geen idee meer, maar het was liefde op het eerste gezicht. En op het tweede, derde. Nu, jaren en tig stellingen later kijk ik nog steeds met evenveel plezier naar het spul. Eerlijk, straks, simpel. Uiterst functioneel. Boekenkasten, stellingkasten, de tafel. Puur eerlijk hout, dat ik deels zelf in een doorschijnende witte beits schilderde. Mijn hele verzameldrang kan ik er in kwijt, en meneer zijn uitvoerige leesdrang. Ik zou het zó weer doen. Wat rummicub al niet te weeg brengt.. rondkijkend denken: het is goed.

MO