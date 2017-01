Dierbare voorwerpen op zondag



Teddy







Nou, niet alleen op zondag hoor, deze spulletjes. Ze mogen pas weg als ik óók foetsie ben, geen seconde eerder. Terwijl ik ze zelden bewust bekijk. Ja, nu dus. De meerwaarde van dit zondagsgedoe: je gaat bewuster kijken! Dierbare voorwerpen? Metgezellen door de tijd. Op nummertje 1 met stip: Teddy. De troetelbeer die troostte in bange tijden. In mijn herinnering werd Teddy aan mij doorgegeven, na het troosten van mijn grote zus die de troetelberenfase voorbij was. De stumper moet inmiddels zelf worden getroost, zo oud worden valt als beer niet mee. Onze moeder heeft destijds met wat stoplapjes de ergste gaten gedicht. Nummer 2: mijn lepeltje. Uiteraard met de letter M. Geen idee meer maar ik stel me zo voor dat thee lekkerder werd, geroerd door die M. Dit lepeltje was de basis voor een verzameling lepeltjes-met-een-M.

Nummer 3: de Donald Duck. Dit ene exemplaar heb ik nog- de rest is naar de kringloop verhuisd. Nummertje 4: "Het is niet goed met hem gegaan.." dat boek heb ik nog wél. Annie M.G. Onnavolgbaar! Nummer 5: Groninger Aardewerk. Hoe wist die vaas van mijn moeder ooit nu dat ik in Groningen terecht zou komen?! Tssss... Nummer 6: Boekje dat werd uitgedeeld aan schoolkinderen over de overstromingsramp in 1953. Nummer 7: omdat ie zo lekker zacht is. En nummertje 8: ehm.. móói, is dat voldoende reden?

MO















mijn lepeltje





Donald Duck













de Ramp