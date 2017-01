Tuinmuis



Neeee, da's geen tikvaut, tuinmuis bedoelde ik en tuinmuis is het. Nou ja, ik schat dat het qua soort misschien toch een huismuis is, dat wordt me op gezochte internetplaatjes niet duidelijk. Maar deze leeft buiten, voor zover ik weet. En dat weet ik omdat ik het scharreltje regelmatig zie, en altijd dáár. Niet zo heel vreemd, daar= onder de vogelvoertafel. Zal dus geen toeval zijn dattie daar huist.. ehm.. tuint, nou ja, zoiets. Lastige taal hebben we toch.

Dat beeld van gillende vrouwen op keukenstoelen vanwege een muis in huis, ik begrijp daar hélemaal niks van. Zal wel weer een of andere afwijking zijn maar ik vind ze scháttig. Okee, niet als ze die scherpe knagertjes in je vingertop zetten zoals ik ondervonden heb. Dat waren trouwens witte muizen in een terrarium ooit, maar dat zal aan het venijn van die tandjes niks afdoen.

Dus maar es een tijdje met camera in de aanslag voor het raam gehurkt- oei, wat krijg je dán na een minuutje of tien spierpijn!- gezeten, en uiteraard, geen muis te zien. Maar ik geef zómaar niet op en ja hoor, plaatje na plaatje na plaatje werd me gegund. En oké, erg scherp zijn ze niet, er zat wat beplanting voor en het beest wenste niet verder naar voren te komen maar dat begrijp ik wel.

Zie hier: tuinmuis!

MO