't Kan vriezen en 't kan dooien.



Dat zijn nog es ware woorden! Sjongejonge, welke wijsgeer dat ooit de lucht in slingerde weet ik niet, maar het is de perfecte manier om gelijk te krijgen, lijkt me.

Het vroor. En toen lag daar die prachtige hond als een plaatje te wachten tot baasje weer buiten kwam. Was wel even nieuwsgierig naar wat ik daar nou stond te doen. Stil maar, suste ik, plaatje is voor vijftigplusser.nl. Toen was het goed.

Even verderop nog een verrassing- het zwanenpaar die we met 3 jongen zagen had er ineens 5. Twee met een soort nummerbord om, géén gezicht, lijkt me ook niet echt prettig voor de familie, maar het zal wel ergens nuttig voor wezen.

Hoop ik dan maar.



MO