Ga je mee?







"Ga je mee?"

Dat zei mijn Jongste. Mijn antwoord was.. raad es? Héél goed: JA! Slenteren over de markt, lang geleden dat ik dat zelf deed. Gewoon ff naar Appie op de fiets, domweg omdat die in de buurt zit, klaar. Maar zo, in Grunn'n, al die kraampjes... héérlijk! Waarom doe ik dat niet vaker? Lekkere happen te kust en te keur. Maar ja.. Alleen al het samen-gevoel was een traktatie. Ik keek met hernieuwde blik naar de stad. Meestal kom ik er voor tandengedoe. Da's aanzienlijk minder lollig dan voor worteltjes. Of bloemkool. En zo. Dus.. ga ik nu voortaan zelf.. ehm... MO