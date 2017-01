Eksterbende







Nooit te oud om te leren.. Het bewijs werd geleverd door eksters. Ik telde er in de boom waar we zicht op hebben wel negen. En ruzie was er niet, beetje vreemd, in bijna-nestel-tijd zijn ze furieus als er vreemden in de buurt komen. Fotootje! Maar ja, daarna wil ik er ook het mijne van weten, googlen dus. Jeugdbendes, die oefenen voor later, bleek. Nooit geweten.. Geweldig gezicht was het, hip links, fladder rechts, het ging alle kanten op. Ze hadden er duidelijk zin in, en ik had weer voer voor een blogje. Everybody happy..

MO