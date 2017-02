Velgen op z'n zondags









Velgen op zondag, leuk werk om daar plaatjes van te verzamelen. Wel vaag het idee: straks word ik opgepakt:

Mevroi, wat bennu dáár nou aan het doen bij die parkeerplaats? Als er foto's worden gemaakt is dat door onze flitspalen.. wat is hier de bedoeling van? Joyrijden? Diefstal? Vandalisme? Tssss.. en dat op úw leeftijd!"

Ja zeg, zal je gebeuren.. leg dát dan maar es uit: nou kijk meneer de agent, dat is voor de zondagse foto's van vijftigplusser.nl, voor op de blogs daar.. Hópla, in de boeien, want dat gelooft geen hond. Ik hoopte wel dat jullie me dan in de petoet lekkers zouden komen brengen, liefst niet met de sleutels van de cel erin, dat kost me mijn tanden. Ach ja, je moet wát over hebbben voor deze zondagspret. Dus toch maar het risico genomen en voilà.. ik loop nog vrij rond!

MO

*PS... de laatste is van mijn eigenste fiets.































fietsvelg