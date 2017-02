Andere artikelen







En dan heb ik het dus over twéé februari. Dat was een paar dagen geleden, heel goed, tien met een griffel en een zoen van, ja zeg, dáár begin ik niet aan hoor. Na een buitje van niks kreeg de thermometer de kolder en gooide een schepje op de stand van vanmorgen: plus 2, hopla naar plus 11 graden. Leuk, maar wel ook meteen weer wolken dansmuggen. Jaja, ellek foordeel hep se nadeel Cruijff, ik wéét het. Zou die vanuit den hoge grijnzend zijn gelijk zitten halen en de wolken besturen, tikje links, schop rechts? Meteen maar de ramen boven gedaan, bij elke glimp voorjaarsachtigheid hoort schoonmaak, toch? Bovendien konden we er amper meer doorhéén kijken. Ramen lappen is niet mijn feestje. Is nog best leuk trouwens, schrijven op vuile ruiten. Hartje tekenen met je wijsvinger en dan wachten hoeveel dagen het duurt voor dat ook weer bedekt wordt door, tja, kaarsen-uitstoot? Cv aan, dus stofverplaatsing? Lente dus schoonmaak? Dacht et niet, 't is trouwens nog volop winter. De boel mag lekker nog een tijdje vuil blijven. O zo.

MO























