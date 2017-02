Andere artikelen







Vogeltelling 2017



ringmus







Veel bezoek ook dit seizoen weer in de tuin. Niet zo heel vreemd, 't is een rommeltuin en ik voer dagelijks. Dat wordt duidelijk gewaardeerd. In ruil vraag ik portretrecht. Daar gaan ze niet allemaal zomaar in mee, mijn gasten. Goed, foto van ringmus was geen probleem. Dagelijks in leuke aantallen. Maar de huismus? Ik zie ze amper meer. Is de huismus ook nog de meest getelde, lees ik tandenknarsend na de landelijke vogeltelling. Met dat ene mannetje was ik dus al blij. Maar als er iemand is die een handje huismussen over heeft, ruilen voor een kilo ringmussen? Niet dat die minder mooi zijn, maar als ik de huismus hoogst zelden nog zie en iedereen bárst er van, dat vreet. En dan lees ik: De spreeuw (390.000 waarnemingen) werd het meest gezien, maar dat is vrij gebruikelijk. O ja joh? Ik zie ook spreeuwen al tijden niet meer. Grrrr.... wel soms een plukje in het buitengebied, maar in de tuin? Nada. De gaai, welja, ik mocht best een fotootje maken. Gaat ie met z'n kont naar me toe zitten, kop achter een tak.. portretrecht, siste ie. Uitslover! Tiswat.

MO







huismus man





gaai





Artikel links tuinvogeltelling





Geplaatst op 04 februari 2017 08:40 en 43 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.