Zo trouw als een zwaan









Pótverrr... er blijft ons ook niks bespaard. Blijkt de spreekwoordelijke zwanentrouw óók een sprookje. Na Kleinduimpje en de Grote Boze Wolf is dat een harde klap. Waar moet ik nou wél in kunnen geloven? De sprookjes zijn de wereld nog niet uit. Dat is mooi. Maar moet álles nou nuchter en zakelijk verklaard worden? Néé! Want ik zag een koppeltje zwanen, nou, de liefde dróóp er vanaf. Ik keek 'mijn' meneer es aan en die keek meteen een andere kant op. Ik bedoel maar. Maar ja, hoe kom ik aan een zwaan.. liefst een vrijgezel, al zal dat een reden hebben. Tiswat, die liefde..

MO