Pech onderweg









Neeee, wij niet. Wat voor pech wil je hebben als je beide benen je voortbewegen.. benzine op? Lekke band? Niks d'r van, de benen deden braaf hun plicht. Volgens mij vinden ze het nog lekker ook. Vanwaar anders dat kriebelen bij een overmaat aan rust? Neee, de pech was een eind verderop. Sjeesden groepjes wielrenners aan de overkant van het water voorbij, degene aan de staart stopte abrubt en boog zich over zijn rijwiel dat kennelijk in staking was gegaan. De groep werd nageroepen en stopte deels. Horen konden we niks maar reken maar dat er druk werd overlegd. De een na de ander kwam vakkundig kijken maar doen, ho maar. De juiste spullen waren niet mee of het mankement was ernstiger dan zo verholpen kon worden. We keken eens goedkeurend naar onze willige voeten en besloten verder te lopen. Geen zinnig gereedschap hadden we bij ons, logisch als je te voet gaat. Bovendien was het frisjes en zoals het oude liedje zingt: zij konden bijeen niet kohomen, het water was veeheel te diep... Gek is dat, toch blijft dan de vraag zeuren: is het nog goed gekomen met die man? Want achterop zo'n racertje lijkt me nogal ongemakkelijk. Gesteld dat de fiets het houdt: dubbele bemanning. MO























Geplaatst op 09 februari 2017 08:20 en 22 keer bekeken

