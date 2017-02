Rood en groen



Twee kleuren scharrelden er door de tuin. Een roodborst en een groenling. Ze hadden het verkeer kunnen regelen dus, maar van enige samenwerking was geen sprake. Samenwerken met een roodborstje, dat is een illusie. Er zitten hier twee in de achtertuin. Neeeee, beslist niet samen, maar ik herken ze door hun totaal verschillende gedrag.

De ene is een neuroot, ik kan niet richting raam lopen of vrrrrrrt. Weg is ie. Deze op de foto's is nummer twee. Zal em worst wezen, fotootje? Doe maar hoor. Ik zie ze nooit samen. Dus wie weet is het steeds dezelfde, maar dan is ie behoorlijk schizo.

De groenling komt maar zelden. Geheel overeenkomstig het karakter van de roodborst staat het stoplicht dus aanzienlijk vaker op rood dan op groen. De groenling is minder schichtig maar zijn oogopslag is bepaald donker. Kan ie niks aan doen neem ik aan, de schuldigen zijn de donkere veertjes. Dat maakt het beest tot zwartkijker.

Mij zal het een zorg zijn, áls ze maar komen. Want oei wat is het leuk- zulke totaal verschillende typetjes in de tuin!

MO