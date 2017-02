"Het oog is groter dan de maag"









Tja, dat was bij deze hongerige reiger duidelijk het geval. Ik begrijp dat wel. Die maag knort, eten wil ie, liefst veel! Tja.. Maar dan kríjgt ie veel, is het wéér niet goed. Wat moet je dan? Honger heb je, en je bordje is overvol. Puur sadisme, want hoe krijg je zonder mes en vork die massa door je strot als reiger? Het beest probeerde het wel. Maar ja, zo'n strot is zó groot en geen millimeter groter. Al doe je nog zo je best. Kokhalzend probeer je dus keer op keer maar nee. 't Is verdorie zo'n zalige massa voedsel, je verrekt van de honger, en dan krijg je het spul niet naar binnen?! Ik heb het einde van de worsteling niet afgewacht. Kan m'n tere ziel niet tegen.. En, gek is dat, mijn trek was ook wel over.

MO