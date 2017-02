Hemelse streepjescode



Tjeeeee... wat ik nóu zag! De hemel hanteert ook streepjescodes. Dat wist ik niet en ik had het ook beslist niet geloofd. maar ja, met m'n eigen ogen, dan móet je wel, toch? Ik kijk dagelijks naar de hemel. Niet om zoete broodjes te bakken met eventuele wezens op wolken, maar heel basaal: moet ik een sjaal om op de fiets en handschoenen aan of kan het zonder, dát soort trivialiteiten. En daar uit voortvloeiend maak ik er ook bijna dagelijks fotootjes van. Omdat geen dag dezelfde patronen tovert, in den hoge. En dat boeit me. Hoog Sammie kijk omhoog Sammie- ach ja, Ramses Shaffy.. ook hem zag ik er niet. Maar oei wat een bizar mooie patronen soms! Zoals deze streepjes. Of zou het soms een ladder zijn?



MO