Museumweer



Balzac





IJzig buiten? Dan is een rondje museum ideaal als je er toch graag even uit wil. En het Groninger Museum is al helemaal geschikt- vanuit de trein via het zebrapad de brug over en klaar! Lekker warm, eindeloos veel te zien, alleen het gebouw zelf al. De expositie Rodin- Genius at Work lokte. Met de museumjaarkaart ben je maar 5 euro lichter, en geloof mij maar: ikweetniethoeveel indrukken rijker. Mijn kop zoemt tenminste nog stevig na. Zoals ik elke keer ervaar: alleen het gebouw al is een feestje. De kleuren, vormen, de diverse exposities. Meestal slenteren we wel zo'n beetje alles langs, maar het is véél. Veel menselijke onderdelen gezien. Studie's, maar ook als een soort reserve-onderdelen voor volgende beelden. Losse handjes lagen er dus letterlijk. Gelukkig niet van mensenvlees, dat dan weer wel.

MO





De Schaduw





De Schreeuw





doorkijkje