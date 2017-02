Lucifers op zondag









Lucifers op zondag? Meteen toen ik dat las grinnikte mijn geheugen: lusituten. De wátte? Tja, da's Gronings voor lucifers, kan ik ook niks aan doen. Sjonge, wat heb ik gelachen, de eerste keer dat ik het hoorde. Tja, als import-noorderling kijk je in het begin soms wat vreemd aan tegen het Gronings. Inmiddels ben ik eraan gewend en heb er zowaar van leren houden. Lusituten dus vandaag. Eitje, dacht ik, lekker legaal spelen met vuur, ik hou er wel van. Viel dát even tegen, een serie gemaakt om u tegen te zeggen, qua hoeveelheid dan, maar daarna 8 kiezen die mijn goedkeuring konden wegdragen.. sjonge, het leek wel wérken! Deze was net iets scherper dan die maar tja, die was juist weer iets beeldender.. Meestal maak ik veel meer dan 8 plaatjes, waarna ik dan streng ga kiezen. In deze serie viel me dat zwaar. Helemaal tevreden ben ik nog steeds niet maar ik brand er mijn vingers niet meer aan. Kláár!

MO