IJzig...









Okee, ik kocht destijds het verkeerde jasje. Ter verontschuldiging: ik heb een bloedhekel aan kleren kopen. En ja, ik weet het, dat horen vrouwen geweldig te vinden. Nou, ik dus niet. Sterker nog: ik heb er een bloedhekel- o sorry, dat zei ik al. Dus online maar de benodigde zooi proberen te bemachtingen. In je blootje is op mijn leeftijd voor niemand meer leuk. Laat staan 's winters. Jasje zag er geweldig uit, dik, pluizig, lekker warm. Dus niet. De wind lacht zich een breuk en wappert er dwars doorheen. Zo loop ik, op het oog prima verpakt, rillend en bibberend langs 's heren wegen. Die ie dan wel es beter mag isoleren, ja toch niet dan? Temperaturen beneden nul, ik vind het helemaal niks. O ja joh, warmt de wereld op? Daar merk ik in dat jasje hélemaal niks van. De wind wel, met voorpret. Ziet me komen, in dat lekke jasje.

MO