"Groene vingers hebben"









Ja, dat kán. Symbolisch dan dus, in het eggie zou het er een tikkeltje vreemd uit zien. Alien of zo, groene mannetjes, dat idee. Ik heb ze, groene vingers dan dus, en daardoor viel me de verwantschap met veel bomen op. Die hebben geen vingers, maar wel voeten in de aarde, dus logisch: groene voeten. Of het zijn sokken tegen de kou maar daar geloof ik niet zo hard in. Bomen kunnen wel wat hebben op dat gebied. Goed, ze laten hun bladeren vallen maar ik pluk elke ochtend na het opstaan-en-verzorgen-ritueel ook de nodige afvallers uit mijn haarborstel. Groene voeten dus, en ik ben es gaan opletten. Ja hoor! Grappig, de jonkies hebben dat nog niet dus bij bomen is groen blijkbaar juist een teken van waardige ouderdom. Want dat een of andere hevigbejaarde grootmoederboom die sokken voor ze breit, daar geloof ik niks van. Hoe zouden ze die dan moeten aantrekken, met hun voeten in de aarde?

MO