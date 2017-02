Andere artikelen







Die zie ik onderweg veel. Héél veel: molshopen. Blijkbaar is de Groninger klei woest aantrekkelijk voor wormen en anders lekkers voor mollen. Hele rijen molshopen langs de weggetjes, en onwillekeurig komt dan dat tv-programma: "Wie is de Mol" bovendrijven. Want net als bij dat programma heb ik géén idee wie.. Ze zijn dus duidelijk aanwezig maar ik zie er nooit een. Wat ik wél zie is dat honden het prettig vinden hun eh.. nou ja, die, goed in het zicht te deponeren. Zal wel met een vorm van adverteren te maken hebben, ik heb het wel eens gevraagd aan honden, maar een duidelijk antwoord, ho maar. Kakkineus spul dus hoor, honden. Ik zou graag zeggen, vooral de duurdere rassen, maar eerlijkheid gebied me te bekennen dat ik de dader van zo'n hoop op hoog niveau nooit zie, dus daar kan ik niet over oordelen. Wel dus de molshopen onderweg, gesierd met een drol. Ik neem aan (en na tig honden gehad te hebben: kenner..) van een hond. Mocht er ooit een eigenaar de broek laten zakken, ik beloof je: ik maak beslist een fotootje.

Geplaatst op 15 februari 2017 08:51 en 23 keer bekeken

GerardS 15 feb 2017 09:09 Het is mij opgevallen dat er nu veel meer mollenhoppen dan andere jaren.

Feest onder de grond ??



Gr,Gerard