De eerste wesp







We hadden al een end gelopen gisteren, dubbele ronde zelfs, vanwege het stralende voorjaarsweer. Zon, 17 graden, vrijwel geen wind, da's een zeldzaamheid hier. En bij thuiskomst lokte de tuin ook nog, dus emmertje mee, snoeischaar.. er moest het nodige gebeuren daar. En tja, dan is alle wereldrotzooi ineens vrijwel weg. Een eindje verder zong een jonge vrouw (zo te horen) en dat kón ze. Ik zag de eerste honingbij van dit jaar die me nog wat plaatjes gunde ook, de sneeuwklokken bloeien voluit en.. ik zag een wesp! En dat was nou jammer, want toen was trump (géén tikfout, zo eentje krijgt van mij geen hoofdletter) ineens terug.

Dat de jonge vrouw was gestopt met zingen begreep ik dus best.

MO