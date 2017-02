Takkezooi









Dat klinkt nogal negatief vrees ik, takkezooi. En toch is het precies wat er elk jaar deze tijd gebeurt: takkezooi maken. Met snerpende machines wordt struikgewas ingekort. Wat resteert is dus, je raadt het al: takkezooi. Ooit, toen ik hier net woonde (dus het is verjaard), raapte ik zakkenvol van die houtsnippers om de loodzware steenfabriekenklei waaruit mijn nieuwe tuin bestond vruchtbaarder te maken. Inmiddels hoeft dat niet meer, de tuin voorziet zelf, met voldoende vruchtbaarmakend afval. En dat was precies mijn bedoeling. Toch, als ik dat snerpen van de machines hoor, word ik hebberig. Maar ik beheers me, áf MO, áf! En dan loop ik langs de bergen snippers, bijna kwijlend, maar dat is dát. Dat ik nog geen medaille voor zelfbeheersing kreeg zeg..

Tssss!

MO