Allemaal beestjes en toch nuchter



schapen







Ja hoor, dat kan. Sterker nog, als ik 's avonds aan mijn glas rood zit heb ik nog nooit een beest gezien. Ho, niet liegen MO, laatst een vlieg. Die was, buiten is het nog frisjes immers, mee naar binnen geglipt en ik had em niet kunnen vinden. Ken je dat? Zit zo'n kreng treiterend om je kop te zoemen. Kijk je op, nérgens te bekennen. Waar was ik.. o ja, allemaal beestjes, maar niet om me heen, wel buiten, vrij en blij. Het kleedt de wandeling prettig aan, al dat leven. De meerkoeten, wilde eenden, kuifeendjes en smienten zijn massaal in de meerderheid. Er duikt es een fuut tussendoor, er baden es wat meeuwen. Zoals het hoort liggen de schapen op het droge, hun blik is, logisch, nogal schaapachtig. De roeken rusten even uit op een weidehek terwijl de nijlganzen in ganzenpas richting ehm.. tja.. gaan. De kauwtjes babbelen druk de dag door en dan twee hoogwaardigheidsbekleders. Nou ja, zo lopen ze: de nijlganzen. Een beetje schuddekonterig. Maar boven alles zwermen dan ineens kieviten, okee, het zijn geen zwaluwen maar toch, een béétje lentegevoel brengen ze wel.

MO







roeken





nijlganzen





weer schapen





kuifeendje





smient





Kauwtjes





kieviten