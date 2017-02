(Zondags) Rust Roest









Rust roest, heet het gezegde. Zou ik daarom zo veel beweging nodig hebben? Bang vast te roesten? Een dag nauwelijks bewogen en ik krijg de kriebels. Maar ja, fotografeer die onrust maar es, als roestplaatje. Gaat niet lukken. Dus leve de verzameling oude emmers, kannen enzovoort van wit email met een blauw randje, bijna allemaal gewoon in gebruik, want.. juist: rust roest. Of dat ook voor die dingen geldt betwijfel ik trouwens. Tig rommelmarkten heb ik afgesjouwd en wat kómt dat nu leuk van pas! Emmers als plantpot, emmers als eh.. emmers, kannetjes, bakjes, allemaal van wit email met een blauw randje. Vandaag mochten alleen de roestige types meedoen. En het oude bruggetje, nou ja, de leuning dan. Ben ik even blij dat het onderhoud soms wat tekort schiet? Roest geeft sfeer. Ik vind het mooi, bewijs van kwetsbaarheid, van een lang leven.

MO