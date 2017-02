Spelen tussen de rails









Ik citeer:

"Treinverkeersleiders mogen tijdens hun werk voortaan niet meer op hun telefoon, tablet of laptop spelletjes spelen of films kijken." Lees de rest maar op het fotootje, dit korte uittreksels vind ik schokkend genoeg. Reis ik voornamelijk per trein omdat me dat veiliger leek dan die draaikolk aan auto's.. Okee, speelt mee dat ik geen auto héb, maar toch. Ik zat (verleden tijd, inderdaad, gek hè?) rustig in de trein, wat kan er gebeuren, toch? Goed, dat is dus klaar. Fietsen en lopen rest me. Toch zal ik wel es per trein móeten, ga ik dan die lui vragen alshetubelieft even de spelletjes te staken? Even ouderwets, opletten en zo? Ganzenborden maar uitstellen tot ná hun dienstje? Gloeiende gloeiende- zie je het voor je? De oom agent die het verkeer regelt is aan het dammen. De buschauffeur heeft op zijn stuur een plaatje triplex liggen anders kan ie niet dobbelen. Ben ik nou gek of eh...?

MO