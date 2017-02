Verliezen













Okee. Dat je je zakdoek verliest.. kán. Maar is het mogelijk je schillen-van-een-week onderweg (naar wát, het compostvat?) te verliezen? Lijkt me stug. Tuurlijk, snap ik best, je afval netjes in de groene container aanbieden kost centen- ehm.. eurootjes. En ons bent zunig, snap ik ook. Maar waaróp dan wel? Helemaal per ongeluk een handschoen kwijtraken, kán. Krijg je 1 koud en 1 warm jatje, maar goed, als dat je niet opvalt.. kán. Maar mij maak je niet wijs dat je 'ach jee, hélemaal per ongeluk' je bejaarde afwaskwast kwijt speelt tijdens een rondje joggen. Toch? Ik jog niet hoor, maar zóu ik het doen dan dan nam ik zeer beslist mijn afwaskwast niet mee.

Alhoewel.. ik kook en hij wast af..

MO