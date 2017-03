Kaas



bijzondere kaas...







Over mijn broodbeleg kan ik kort zijn. KAAS. Kaas, kaas en morgen weer kaas. Geen enkele behoefte aan iets anders. Saai? 't Zal best, maar mij smaakt het dag na dag na dag. Des te verrassender was het te ontdekken dat er achter dan woordje veel meer zit, blijkbaar.

Moet ik eerst even uitleggen dat ik negenennegentig keer dezelfde kaas als broodbeleg kies. Maar dan, die éne keer, wil ik, okee, óók kaas, maar dan komijn. Want dat vind ik ook lekker, mits met mate. Wat een verrassing was het, toen ik ontdekte waarvan komijnekaas nou eigenlijk gemaakt is...

MO