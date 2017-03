Leeftijd bekend









Jaja, Google weet precies wanneer we geboren zijn. Dat weet ik nu. Want, geheel argeloos aan het pjoeteren, zie ik ineens mijn geboortejaar verschijnen. Tjeee! Zeer vereerd hoor, google, over zoveel aandacht, maar eh.. móet dat nou, in het openbaar? Beetje eng wordt het als even later gades geboortejaar de openbaarheid wordt ingeslingerd. Welja joh- doe onze maten en gewichten er ook nog maar even bij, en welke routes we vaak lopen en wat de favoriete hap is, en zo! Okee, ik weet best dat het puur toeval is, maar een vreemde sensatie was het wel. En réken maar dat ik google nu in de gaten houd. Dat ie niet ook nog mijn gewicht de openbaarheid in slingert, hoe laat ik meestal ga slapen en zo.. Tsssss!

MO