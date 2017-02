Zondagse koelkast en zo









Tjeee... dát is confronterend! Zomaar hoplakee de inhoud van je voorraad/koelkast de openbaarheid in slingeren! Eerst dus maar es de voorraad rum en zo weggewerkt, dat staat zo slordig voor een oude vrouw. Uit het zicht met al die lekkertjes, alleen de gezonde zooi mag in beeld. Wat blijft er over.. es effies kijken.. Nee, gekheid. Ik lúst niet eens rum, denk ik. Doe mij maar gewoon een ordinair glas rood, en liefst niet uit de koelkast. Dat mag vandaag dus niet meedoen. Wel het groenvoer-op-voorraad-voor-als. Jeweetmaarnooit, immers, dus wat invriesbaar spul. De voorraad dient op peil te worden gehouden, met dat ongewisse weer. Autoloos moet ik de hap per fiets zien te bemachtigen. Geen probleem trouwens hoor, scheelt sportschool. Goed op de houdbaarheidsdata lettend scharrel ik zo de dagelijkse maaltijd bijeen. En maak er nog fotootjes van ook. Tiswat..

MO