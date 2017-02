"Een veer laten"









Tja.. Een weggetje langs water. Water waarin veel beestjes leven, jagen, zwemmen. En dan komen ze soms even de wal op. PATS! Weer een dood vogeltje. Weten zij veel van 80 km/uur.. En zo lopen we langs lijkjes. Ik krijg er beslist geen trek van. Maar ongetwijfeld worden die verkeerslachtoffertjes opgeruimd door het een of andere iets minder kieskeurige beest. Die er een leuke gratis maaltijd in ziet. Dat is mooi. Opgeruimd staat netjes en zo is de dood toch niet helemaal voor niets geweest. Al vind ik dat voor mezelf niet zo'n geslaagd idee. Gelukkig zijn er hier weinig hyena's.

MO