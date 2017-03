"Je sporen nalaten"







Nou, dát deden deze voorbijgangers.

Allemachtig, sommige types ploegen de hele berm om, andere maken keurige afdrukjes in de Groninger klei. Als het dan regent wordt het helemaal bagger, maar nog wel steeds met de hand- (nou ja, wiel/poot) -tekening van degene die zijn sporen achterliet. Dan is het als voetganger even laveren.

Want om nou zelf zoiets toe te voegen en dan verder met klonten klei aan je voeten sjouwen, mwah. Heb je nog kans op een uitglijer ook want de kleigrond is glad, en nat helemáál.

Maar geschikt voor een plaatje, altijd.

Vandaar.



MO