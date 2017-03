Aaibaar?









Nou nee, erg aaibaar waren deze kattekoppen-van-de-foto's niet. Een stel ging zelfs op de loop voor me, met een smoel van: gétsie! Weer zo'n tweepoter die zo nodig moet aaien: wégwezen! Snik.. en mijn bedoelingen zijn zó goed.. Ik snap het wel een beetje hoor, daarvoor ben ik zelf kattig genoeg. Degene die, slenterend over de Grote Markt in Grunn' mij een aai denkt te kunnen geven krijgt een lel. Dus tja, wat wíl ik nou dan ook van die vierpoters? Maar toch hè.. Ik aarzel wel eens. Asiels zitten vol thuisloze zielepoten. Tja.. Na de laatste Kat, die hevig echt de Kat der Katten was, besliste ik: klaar. Hier valt niks meer aan te verbeteren en trouwens, es even zónder verantwoordelijkheid voor een ander levend wezen, wie weet hoe heerlijk! En inderdaad, het wende. Deels omdat ik een paar katse vriendjes op de daagse wandeling tref, dan mag ik even aaien, zelfs soms een kopje in ontvangst nemen. Dat alles zonder een splintertje verantwoordelijkheid. Dat is een luxe, maar ja, soms, even, toch..

Miauw- ehm.. MO.



















wenste anoniem te blijven..